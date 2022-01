Inzidenz im Saarland steigt: Mehr als 700 neue Corona-Fälle

Saarbrücken Binnen eines Tages sind im Saarland 722 neue Corona-Fälle registriert worden. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Dies geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervor (Stand 3.18 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg von 218,1 am Vortag stärker auf 253,4 an. Seit Beginn der Pandemie sind damit in dem Bundesland 75 750 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Mit oder an dem Erreger starben 1256 Menschen.