Inzidenz im Saarland leicht gestiegen: 32 neue Corona-Fälle

Proben für einen PCR-Test werden von einem Laboranten verpackt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Berlin/Saarbrücken Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist im Saarland leicht gestiegen. Wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 03.13 Uhr) hervorgeht, lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Samstag bei 20,0. Am Vortag hatte er bei 19,3 gelegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Binnen 24 Stunden sind im Saarland 32 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an dem Virus gestorben sind, liegt unverändert bei 1029. Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland 41.878 Corona-Fälle gezählt.

Auf den saarländischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 8.19 Uhr) sechs Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Zwei von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.