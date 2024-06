Wald Internetportal informiert über nachhaltige Waldwirtschaft

Ein neues Webportal soll die nachhaltige Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz für alle transparent machen. Das besonders waldreiche Bundesland sei das Erste, das alle Ergebnisse der Nachhaltigkeitszertifizierung mit dem FSC-Siegel im Internet veröffentliche, kündigte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Montag in Mainz an. „Hier können alle Interessierten nachverfolgen, wo etwas gut läuft und wo es etwaige Beanstandungen gab - und auch, wie diese innerhalb der Fristen behoben wurden.“