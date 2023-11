Gerichtsurteil Internetbekanntschaft niedergestochen: Lange Haftstrafe

Mainz · Weil er auf einem Parkplatz mehrfach auf eine Frau eingestochen hatte, ist ein Mann vom Landgericht Mainz wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem muss der 24-Jährige ein Schmerzensgeld von 55.000 Euro an die Frau zahlen, wie es am Freitag in dem Urteil hieß.

Durch die Tat im vergangenen März in Mainz verlor die Frau eine Niere, auch ein Teil ihres Dünndarms musste entfernt werden. Der angeklagte Syrer hatte vor Gericht eine Tötungsabsicht bestritten. Er war aus Wien nach Mainz gereist, um die Frau, die er über das Internet kennengelernt hatte, zu einer Aussprache zu treffen. Die verheiratete Mutter eines zweijährigen Kindes hatte den Mann zuvor mehrmals getroffen, aber keine Beziehung gewollt. Bei dem Treffen stach er dann elfmal wuchtig mit einem Küchenmesser auf die arglose Frau ein. Kurz darauf stellte er sich der Polizei. © dpa-infocom, dpa:231110-99-901391/2

