Internationale Spitzenforschung zu Römern angestrebt

Mainz Antike Wirklichkeit mit Hilfe eines Smartphones und Augmented Realiity erleben, die Auswirkungen der Falschmünzerei auf die Inflation oder maritime Schifffahrt und Globalisierung: Der Forschungsschwerpunkt Römische Archäologie und Maritime Antike in Rheinland-Pfalz soll ausgeweitet werden und international Zeichen setzen.

Dafür werden bis 2020/21 drei neue Professuren geschaffen. Das kündigten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wissenschaftsminister Konrad Wolf (beide SPD) am Montag in Mainz an.

Rheinland-Pfalz solle als Kultur- und Wissenschaftsland „sehr sichtbar“ gemacht werden, sagte Wolf. Das Potenzial der Universität Trier und des zweitgrößten archäologischen Instituts in Deutschland, dem Museum in Mainz, „solch eine Möglichkeit hat man in Deutschland kaum ein zweites Mal“. Das Leibniz-Forschungsinstitut ist nach Deutschen Archäologischen Institut in Berlin die größte archäologische Forschungseinrichtung in Deutschland.