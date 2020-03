Diese Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt die Hochmoselbrücke am ersten Tag nach der Verkehrsfreigabe. Das 1,7 Kilometer lange und bis zu 160 Meter hohe Bauwerk ist die größte Brücke, die sich in letzter Zeit in Europa im Bau befand. Sie ist eine der höchsten Brücken Deutschlands. Foto: dpa. Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Freie Fahrt: Eine Zählung des SWR zeigt, dass auf dem Hochmoselübergang viel weniger los ist als die Planer kalkuliert hatten.

Mit Spannung werden die ersten offiziellen Verkehrszählungen erwartet, deren Ergebnisse laut Landesbetrieb Mobilität im Sommer 2020 vorliegen sollen. Der SWR kommt in einer eigenen Zählung zu dem Schluss, dass deutlich weniger Verkehr herrscht. Nur 633 PKW und 60 LKW seien pro Stunde unterwegs, berichtet die Sendung „Zur Sache! Rheinland-Pfalz“. Multipliziert mit 24 seien das knapp 16 600 Fahrzeuge am Tag und damit viel weniger als geplant.

Aus genau den gleichen Gründen hatten niederländische Speditionen auf TV-Anfrage bereits kurz nach der Verkehrsfreigabe mitgeteilt, dass der Hochmoselübergang für sie nicht in Frage komme. Alles drehe sich um Zeit und Kilometer, sagte Dik Hartman, Disponent bei der niederländischen Spedition Van Thiel, die täglich 30 LKW aus den Niederlanden und dem Norden Belgiens ins Rhein-Main-Gebiet schickt. Auch Rudolf Juchelka, Professor für Verkehrsgeografie an der Uni Duisburg-Essen, geht nicht davon aus, dass die neue B 50 die Verkehrsströme ändert. Einfach, weil es auf den längeren Strecken „keine signifikante Fahrtzeitersparnis“ gebe.

In der Region ansässige Spediteure hingegen hatten den Hochmoselübergang herbeigesehnt. So sagte Paul Winter vom Logistikunternehmen Lorang mit Niederlassungen in Trier und Mertert anlässlich der Verkehrsfreigabe im November 2019, die neue Verbindung sei eine Riesen-Entlastung. Auch da einer der größten Kunden eine Kellerei an der Mosel ist, kann die Spedition täglich 15 bis 20 LKW über die Hochmoselbrücke schicken und so jede Menge Zeit und Sprit sparen.