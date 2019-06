Internationale Produktion: Zweiten Weltkrieg aus Kindersicht

Mainz Wie Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, ist das Thema einer europäischen Co-Produktion für Jungen und Mädchen ab acht Jahren. „Der Krieg und ich“ heißt die Drama-Serie, die Krieg und Holocaust altersgerecht aufbereiten will.

Auf verstörende Bilder sei verzichtet worden, und einige Szenen würden mit Spielfiguren für die Kinder erläutert, sagte SWR-Intendant Peter Boudgoust am Donnerstag bei der Vorstellung des dokumentarisch angelegten Formats in Mainz. Archivmaterial spiele auch eine große Rolle in den acht jeweils 25 Minuten langen Episoden.