International gesuchter Straftäter im Saarland festgenommen

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Mainz Spezialkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei haben im Saarland einen international gesuchten Kriminellen gefasst. Der 26-Jährige sei 2015 in Rumänien wegen Menschenhandels und Bildung einer kriminellen Gruppierung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag in Mainz mit.

