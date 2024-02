Eröffnung „Interessiert mich die Bohne“: Misereor-Fastenaktion

Diesmal in Rheinland-Pfalz: In Ludwigshafen wird dieses Jahr feierlich die Fastenaktion von Misereor eröffnet - dem größten katholischen Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit. „Interessiert mich die Bohne“ heißt das Leitwort. Es gehe darum, der Welternährung mehr Wertschätzung entgegenzubringen, teilte das Bistum Speyer mit. Den Eröffnungsgottesdienst feiert Bischof Karl-Heinz Wiesemann am 18. Februar um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Ludwig in Ludwigshafen. Die ARD überträgt die Messe live.