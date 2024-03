Ministerium Intensivere Kontrollen für Kükentransporte möglich

Für Exporte von Küken und anderen Nutztieren sind nach Angaben des Umweltministeriums umfangreiche Vorschriften zu beachten. Ein Export in ein Drittland oder in einen EU-Mitgliedstaat sei erst zulässig, wenn von einem amtlichen Tierarzt vorher eine Kontrolle der Nutztiere durchgeführt und eine amtliche Bescheinigung ausgestellt worden ist. Für Exporte in andere EU-Mitgliedstaaten sei zudem eine Meldung über ein elektronisches Datenbank- und Meldesystem von der für den Herkunftsort zuständigen Veterinärbehörde an die am Bestimmungsort des Exports zuständige Veterinärbehörde zu übermitteln.