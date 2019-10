Intendant Müller bleibt bis 2026 am Mainzer Staatstheater

Mainz Der Vertrag des Intendanten des Mainzer Staatstheaters ist vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert worden. Damit bleibt Markus Müller dem Haus bis Ende Juli 2026 erhalten, wie Stadt und Theater am Freitag mitteilten.

Das sei ein Aufwärtstrend, wie er vielfach an einem Theater nicht mehr für möglich gehalten worden sei, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Umso schöner sei es, dass die Zusammenarbeit bis 2026 fortgesetzt werde. Müller selbst sagte, Theater sei stets eine große Mannschaftsleistung. „Das macht in Mainz unheimlich Spaß.“ Die Vertragsverlängerung sei ein Signal an die Kollegen im Haus und könne auch helfen, Kollegen nach Mainz zu locken. Gefunden werden muss etwa ein Nachfolger für die Chefdramaturgin der Oper am Staatstheater, Ina Karr. Sie wird zur übernächsten Spielzeit Intendantin am Luzerner Theater, verlässt das Mainzer Haus aber schon im kommenden Jahr und wird sich ein Jahr auf die neue Aufgabe in der Schweiz vorbereiten.