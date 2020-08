Instrument für Medienkompetenzbildung wird ausgebaut

Stefanie Hubig (SPD), Ministerin für Bildung in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Um Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit dem Internet zu vermitteln, wird in Rheinland-Pfalz der Medienkompass weiter ausgebaut. Das vor fünf Jahren ins Leben gerufene Instrument für die schulische Medienkompetenzbildung dokumentiert die digitalen Kompetenzen von der Grundschule bis zur 10. Klasse und wird von einem Netzwerk getragen, das bundesweit ohnegleichen ist, wie der Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation, Marc Jan Eumann, am Dienstag in Mainz sagte.

Ziel des „MedienkomP@ss“ sei es, dass Kinder und Jugendliche lernten, „zu filtern, zu bewerten, sich selbst zu schützen und die vielen Chancen zu nutzen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Seit 2018 bekomme jeder Erstklässler ein solches Zertifikatsheft.

„Junge Menschen sind immer mehr im Netz unterwegs“, sagte Verbraucherschutz- und Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne). Um Kinder etwa vor teuren In-App-Käufen, ungewollten Abo-Verträgen und Urheberrechtsverletzungen zu schützen, unterstütze ihr Ministerium den Medienkompass daher mit 49 500 Euro im Jahr.