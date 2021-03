Installation zum Gedenken an Opfer rechter Gewalt

Saarbrücken Es ist eine Installation zum Gedenken an die Opfer rechter Gewalt in Deutschland: Im Innenhof der Stadtgalerie Saarbrücken sind seit Freitag 21 Leuchtkästen mit Namen von Menschen erleuchtet, die Opfer rassistischer Anschläge wurden.

Erinnert wird unterem anderen auch an Samuel Yeboah aus Ghana, der im September 1991 in Saarlouis getötet wurde, und an den hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der im Juni 2019 vor seinem Haus erschossen wurde. Auch Namen von Opfern des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), die zwischen 2000 und 2006 in verschiedenen deutschen Städten ermordet wurden, sind darunter.