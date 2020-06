Insolvenzantrag des FCK: Hoffnung bei Weltmeister Eckel

Kaiserslautern Nicht nur die Pfalz beschäftigt die Situation beim Krisenclub 1. FC Kaiserslautern. Nach dem Schulden-Schnitt ist die Hoffnung bei prominenten Lauterern und Vereinshelden groß, dass sich der Traditionsclub retten kann.

Der Beiratssprecher und frühere WM-Schiedsrichter Markus Merk bemühte in der schwierigen Situation den Mythos vom Betzenberg. „Wir sind in der Nachspielzeit und gerade hier in Kaiserslautern, beim FCK, wissen wir, dass wir das Spiel dann immer gedreht haben“, sagte der 58-Jährige in den ARD-„Tagesthemen“.

Die Pfälzer haben beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eröffnung des Verfahrens gestellt. Den viermaligen deutschen Meister sollen mittlerweile Schulden in Höhe von rund 24 Millionen Euro plagen. Mit einer Planinsolvenz könnte sich der FCK sanieren und den drohenden Absturz in die Bedeutungslosigkeit abwenden. Sportlich hat der Schritt wegen der derzeitigen Corona-Krise keine Konsequenzen für die Roten Teufel. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den bei einem Insolvenzantrag vorgesehenen Neun-Punkte-Abzug wegen der besonderen Situation ausgesetzt.

„Gegen die Behauptung, wir hätten eine Insolvenz geplant, wehren wir uns energisch. Wir können anhand von Fakten beweisen, dass das bis Mitte März für uns kein Thema war“, sagte Merk. „Im ersten Moment trifft mich dieser Schritt aber natürlich schon. Als Kind des Vereins, als Fan, aber auch als Mitglied. Das ist dann schon ein Tiefpunkt. In den vergangenen Wochen ist aber der Gedanke gereift, dass das jetzt der Weg ist, der alternativlos ist, um dem Verein eine positive Zukunft zu geben. Deshalb entwickelt sich dieses Gefühl der Schwere in eine Leichtigkeit.“

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende und heutige Trainer der deutschen U21-Auswahl Stefan Kuntz hält die Planinsolvenz für folgerichtig. „Generell ist die Situation in Kaiserslautern nicht so einfach. Das WM-Stadion ist wie ein Klotz am Bein. Und der Standort an sich hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Sponsoren“, sagte er bei „100% Bundesliga - Fußball bei Nitro“.