Flugbetrieb : Insolventer Flughafen Hahn stellt Personal ein

Hahn Der Airport Hahn ist insolvent. Dennoch hat er mehrere neue Mitarbeiter eingestellt und sucht immer noch Personal. Zugleich beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft weiter mit dem Hahn.

„Der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt-Hahn hat sich sowohl in der Passage als auch in der Fracht positiv entwickelt“, teilte der Sprecher weiter mit. Das in der Corona-Entspannung und im Frühling anziehende Geschäft ermögliche die Neueinstellungen trotz der Insolvenz. Gegenwärtig hat der ehemalige Militär-Airport rund 430 Mitarbeiter.