Regenfälle Innenministerium: Hochwasser-Lage derzeit entspannt

Die Hochwasser-Lage im Saarland ist auch mit Blick auf angekündigte weitere Regenfällen derzeit entspannt. „Möglicher weiterer Regen beunruhigt uns erst mal nicht. Wir sind gerüstet“, sagte der Sprecher des saarländischen Innenministeriums am Dienstag in Saarbrücken. Laut Prognosen sollten die Regenmengen „auf gar keinen Fall“ so groß ausfallen wie am Pfingstwochenende. „Im Moment sieht es sehr ruhig, sehr übersichtlich und entspannt aus.“