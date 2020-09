Innenminister zum Warntag: „Wertvolle Erkenntnis“

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, spricht in einer Plenarsitzung. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die beim jüngsten Warntag offenkundig gewordenen Probleme sollen nach den Worten des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) so schnell wie möglich abgestellt werden. Der bundesweite Warntag am 10. September habe „die wertvolle und enttäuschende Erkenntnis“ geliefert, dass technische Probleme zu einer Beeinträchtigung des Modularen Warnsystems (MoWaS) geführt hätten, sagte Lewentz am Donnerstag in einer Fragestunde des Landtags in Mainz.

