Plenarsitzung Innenminister warnt vor geistigen Brandstiftern

Auch in Rheinland-Pfalz unterhalte die Jugendorganisation der AfD Strukturen, die sich in ihrem Handeln eindeutig gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richteten, erklärte der Minister. Der Verfassungsschutz im Land werde sie daher genau beobachten. Die Demokratie sei wehrhaft in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Die Entscheidung des Verfassungsschutzes sei daher ein massiver Rückschlag für die Neue Rechte in Deutschland.