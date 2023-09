Katastrophenschutz Innenminister stellt Lagezentrum Bevölkerungsschutz vor

Koblenz · Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) will am Freitag (10.30 Uhr) über das geplante Lagezentrum Bevölkerungsschutz informieren. Bei einer Baustellenbegehung an der rheinland-pfälzischen Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie (LFKA) in Koblenz stellt Ebling die laufenden Maßnahmen vor, teilte das Ministerium mit.

28.09.2023, 18:06 Uhr

Innenminister von Rheinland-Pfalz Michael Ebling (SPD) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Das Lagezentrum soll später rund um die Uhr besetzt sein und wird Teil des neuen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz. Die Neuaufstellung des Katastrophenschutzes ist unter anderem eine Lehre aus der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021. © dpa-infocom, dpa:230928-99-370817/2

(dpa)