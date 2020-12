Innenminister sieht gezieltes Vorgehen beim Fahrer in Trier

Innenminister Roger Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer geben der Presse ein Statement. Foto: Oliver Dietze/dpa

Trier Der Autofahrer, der in Trier mehrere Menschen erfasst und getötet hat, ist nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) gezielt vorgegangen. Er sei „Zickzacklinien“ gefahren,um gezielt Leid zuzufügen, sagte der Minister am Dienstag in Trier.

