Innenminister: Katastrophennacht im Ahrtal unübersichtlich

Mainz Der wegen der tödlichen Sturzflut im Ahrtal unter Druck geratene rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat die Katastrophennacht auf den 15. Juli als völlig unübersichtlich geschildert.

Die Orte und das Ausmaß der Zerstörungen seien erst am folgenden Morgen klar geworden, sagte der oberste Katastrophenschützer des Landes am Montag in Mainz.

Lewentz wiederholte, er habe am 14. Juli eine Landtagssitzung in Mainz verlassen, sei nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren und habe dort abends bei einem Besuch im Krisenstab den Eindruck gehabt, dass „ruhig und konzentriert gearbeitet“ worden sei. Alle Plätze seien besetzt gewesen. Er habe sich nach Hause in sein privates Büro begeben und sei dort auch noch nach Mitternacht über die extreme Wetterlage informiert worden, sagte der Innenminister nun. Am Morgen des 15. Juli habe er sich „in aller Herrgottsfrühe“ weitere Entwicklungen von der Einsatzleitung der Polizei berichten lassen.