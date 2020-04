Innenminister informiert über Kriminalität in Corona-Krise

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Weniger Verkehrsdelikte, mehr häusliche Gewalt und neue Betrugsmaschen? Ob die Bestimmungen und Einschränkungen in der Corona-Krise bereits Auswirkungen auf die Kriminalität in Rheinland-Pfalz haben, will Innenminister Roger Lewentz (SPD) heute in Mainz erläutern.

