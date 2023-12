Gesundheit Innenminister Ebling: Corona hat die Gesellschaft verändert

Als Beispiel nannte er die Wärmepumpe in der Diskussion über das Heizungsgesetz. „Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die sich vorstellen können, dass ihnen der Staat so was tatsächlich verordnet“, sagte Ebling. Diese Auffassung richte sich dann nicht nur gegen eine bestimmte politische Haltung und Partei, sondern schnell auch gegen die Demokratie und den Staat insgesamt.