Ludwigshafen am Rhein : Innenminister Ebling betroffen über tödlichen Messerangriff

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Ludwigshafen Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat sich betroffen über den tödlichen Messerangriff in Ludwigshafen gezeigt. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer, sagte er am Dienstag am Rande eines Besuchs im Ahrtal.

„Eine Tat, die uns natürlich bewegt.“

Der mutmaßliche Täter und die drei Opfer seien männlich, sagte Ebling. Weitere Details etwa zur Nationalität nannte er nicht. „Es wird natürlich in alle Richtungen ermittelt. Selbstverständlich ist auch das Landeskriminalamt beteiligt.“ Ebling war erst vor wenigen Tagen zum neuen Innenminister ernannt worden.

