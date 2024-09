Jüdisches Erbe Rheinland-Pfalz Innenminister Ebling besucht Schum-Stätten

Die Pressereise führt zunächst über den Alten Friedhof „Judensand“ in Mainz, gefolgt von einer Weiterfahrt zur ehemaligen Synagoge in Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach). In Worms geht es am Freitag mit einem Besuch der Kulturstätten am Judenhof in Speyer weiter, ehe der Minister unter anderem den jüdischen Friedhof „Heiliger Sand“ und den Synagogenbezirk besucht.