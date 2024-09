Migrationspolitik Innenausschuss befasst sich mit Messeranschlag von Solingen

Mit der Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz nach dem Messeranschlag von Solingen wird sich heute der Innenausschuss des Landtags befassen. Erwartet wird, dass Innenminister Michael Ebling (SPD) bei dem Treffen in Mainz (14 Uhr) über die Situation im Land berichtet. Als Konsequenz aus dem Anschlag vor wenigen Tagen gab es unter anderem mehr sichtbare Polizeipräsenz auf Festen in Rheinland-Pfalz, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu erhöhen und gleichzeitig für Abschreckung zu sorgen.