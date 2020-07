Innen modern, außen historisch: Landtag nimmt Gestalt an

Mainz Die Sanierung des Mainzer Landtagsgebäudes gegenüber dem Schloss geht voran. Für das Areal am Rhein wünscht sich Landtagspräsident Hering ein städtebauliches Konzept - dazu gehört auch das Regierungsviertel.

Kühldecken werden angebracht, Podeste im Plenarsaal errichtet und die Fassade denkmalgerecht restauriert: Bis zu 100 Handwerker und Bauleute arbeiten derzeit im Wechsel auf der Landtags-Baustelle in Mainz. Sie gehören zu etwa 30 bis 40 verschiedenen Gewerken, wie Markus Rank vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) sagt. Der Wiedereinzug des Parlaments in das Deutschhaus ist Ende des ersten Quartals 2021 geplant. Rund zwei Monate nach der Landtagswahl am 14. März wird die konstituierende Sitzung am 18. Mai die erste Plenarsitzung in dem grundlegend sanierten Gebäude sein - zuletzt tagte das Parlament dort im Dezember 2015. Die Kosten: rund 67 Millionen Euro.