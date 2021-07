Inklusives Theaterfestival mit mehr als zehn Produktionen

Mainz Das inklusive Theaterfestival „Grenzenlos Kultur“ bietet nach einer Corona-Notausgabe 2020 in diesem Jahr elf Tage Programm im Mainzer Staatstheater. Vom 30. September bis 10. Oktober sind mehr als zehn Produktionen zu sehen.

Das komplette Programm der 23. Ausgabe des nach Angaben ältesten inklusiven Theaterfestivals in Deutschland werde in Kürze auf der Homepage https://www.grenzenlos-kultur.de veröffentlicht. Der Kartenverkauf beginnt am 23. August.