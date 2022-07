Sport : Initiative will Schulsport frischen Schub geben

Mainz Rheinland-Pfalz will den Schulsport angesichts der Corona-Pandemie „mit Wumms aus der Krise“ führen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat deshalb zusammen mit dem Landessportbund und der Unfallkasse eine Initiative ins Leben gerufen.

„Wir wollen sicherstellen, dass wir weiter Sportunterricht auf fachlich hohem Niveau an unseren Schulen anbieten können“, sagte Hubig am Dienstag in Mainz bei der Vorstellung der Schulsportinitiative. Neben der Sicherstellung des Sportunterrichts - je nach Klassenstufe zwei bis drei Stunden pro Woche - gehe es vor allem um Gesundheitsförderung und die Vermittlung von Freude an Bewegung.