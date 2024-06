Flutkatastrophe Info-Points für Betroffene im Ahrtal bleiben bestehen

Die Info-Points als Anlaufstellen für von der Flutkatastrophe betroffene Menschen im Ahrtal bleiben mindestens bis mindestens 30. Juni 2025 bestehen. An sechs Standorten vor Ort könnten Betroffene somit weiter Unterstützung und Beratung bekommen, teilte die Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz am Freitag in Mainz mit. Die Info-Points seien in den Städten Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in Altenahr und Schuld zu finden. Zudem gebe es mit der Johanniter-Fluthilfe in Dernau einen weiteren Anlaufpunkt für alle Betroffenen im Ahrtal, der ebenfalls fortgeführt werde.