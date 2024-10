Fernsehen Influencerin Wolfers: Jungen Leuten fehlt manchmal Drive

Anna Angelina Wolfers stürzt sich in der neuen Sat.1-Vorabendserie „Für alle Fälle Familie“ als Juristin in eine neue Arbeitsstelle an der Mosel. Als Anwältin Julia „Jule“ Beyer zieht sie sich frisch getrennt mit Sohn Theo (Aurel Klug) zurück zu ihrer Mutter Inga (gespielt von Isabel Varell) in den fiktiven Mosel-Ort Sonnstein. Dort erfüllt sie sich ihren langgehegten Lebenstraum: Jule wird Familienrichterin am Amtsgericht.