Preise Inflationsrate in Rheinland-Pfalz unter zwei Prozent

Das erste Mal seit mehr als drei Jahren liegt die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz unter zwei Prozent. Im September lagen die Verbraucherpreise um 1,8 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an.