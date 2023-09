Konjunktur Inflationsrate in Rheinland-Pfalz deutlich gesunken

Bad Ems · Die Inflation in Rheinland-Pfalz ist diesen Monat deutlich zurückgegangen. Im September lag die Teuerungsrate im Bundesland im Jahresvergleich bei 4,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte.

28.09.2023, 12:37 Uhr

Im August hatte sie noch bei 5,6 Prozent gelegen. Die Inflationsrate ist ein Maßstab dafür, wie sich die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher im Durchschnitt verändern. Im Vergleich zum September des vergangenen Jahres wirkte die Entwicklung der Energiepreise 2023 dämpfend auf die Teuerung. Sie lagen nur um 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats und stiegen damit weit schwächer als der Verbraucherpreisindex insgesamt. Dazu trug der Rückgang der Kraftstoffpreise bei, die 3,4 Prozent niedriger waren als im September 2022. Weiter inflationstreibend blieben dagegen die Nahrungsmittelpreise. Verbraucherinnen und Verbraucher mussten 7,3 Prozent mehr für Lebensmittel bezahlen als im Vorjahresmonat. Besonders stark zogen nach Behördenangaben die Preise für Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren an. Die Jahresteuerungsrate ohne Energie und Nahrungsmittel, die sogenannte Kerninflationsrate, ging im September in Rheinland-Pfalz ebenfalls zurück. Sie lag bei 4,6 Prozent, nach 5,3 Prozent im August. © dpa-infocom, dpa:230928-99-365516/2

(dpa)