Inflation Inflationsrate in Rheinland-Pfalz bleibt im Juli unverändert

Sinkende Energiepreise haben die Teuerung in Rheinland-Pfalz etwas gedämpft, teurere Lebensmittel treiben sie an. Letztlich liegt die Inflationsrate im Juli unverändert bei 2,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Im Juni 2024 hatte die Teuerungsrate ebenfalls plus 2,6 Prozent betragen.