Inflationsrate in Rheinland-Pfalz auf 1,1 Prozent

Bad Ems Die Verbraucherpreise in Rheinland-Pfalz sind im September so gering angestiegen wie seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, sank die Inflationsrate im September 2019 mit 1,1 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Februar vergangenen Jahres.

Im August hatte die Teuerungsrate noch 1,4 Prozent betragen.