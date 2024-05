Preise Inflationsrate im Saarland bei 2,9 Prozent

Mehr bezahlen mussten Saarländerinnen und Saarländer demnach im Mai insbesondere für Haushaltsenergie (plus 2,3 Prozent). Vor allem die Preise für Fernwärme und Heizöl legten zu (plus 36,0 Prozent sowie plus 9,2 Prozent). Gas verteuerte sich binnen Jahresfrist um 7,0 Prozent. Hingegen fielen die Preise bei Brennholz und Holzpellets um 14,7 Prozent. Die Kraftstoffpreise an saarländischen Tankstellen verteuerten sich um 3,7 Prozent.