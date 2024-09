Preise Inflationsrate im Saarland bei 2,1 Prozent

Saarbrücken · Vor allem an den Tankstellen im Saarland müssen die Menschen nicht mehr so tief in den Geldbeutel greifen wie noch vor einem Jahr. Wie haben sich die Preise langfristig entwickelt?

30.09.2024 , 11:12 Uhr

Die Preise an saarländischen Tankstellen sind im September deutlich gesunken. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Inflationsrate im Saarland ist im September auf den niedrigsten Wert seit Mai 2021 gefallen. Nach Angaben des Statistikamts lag sie im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,1 Prozent. Im August lag die Teuerungsrate noch bei 2,2 Prozent. Vor allem die Preise für Heizöl mit einem Minus von 14,3 Prozent und für Kraftstoffe mit einem Minus von 13,1 Prozent sanken deutlich. „Ohne Berücksichtigung von Heizöl und Kraftstoffen hätte die Teuerungsrate im September 2024 im Saarland bei plus 2,7 Prozent gelegen“, hieß es. Nahrungsmittel wurden im Jahresvergleich teurer: Die Preise stiegen demnach um 2,4 Prozent. © dpa-infocom, dpa:240930-930-247539/1

(dpa)