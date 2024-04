Preise Inflationsrate im März leicht gesunken

Sinkende Preise für Energie und Nahrungsmittel haben die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz im März leicht gedämpft. Die Verbraucherpreise waren im vergangenen Monat 2,5 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Im Februar 2024 hatte die Inflationsrate demnach noch bei 2,7 Prozent gelegen. Der Wert gibt an, wie sich innerhalb eines Jahres die Preise für private Verbrauchsausgaben im Durchschnitt verändern.