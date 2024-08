Teuerung Inflationsrate auf niedrigstem Stand seit April 2021

Die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz ist im August auf dem niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lag die Teuerungsrate in diesem Monat bei 2,1 Prozent. „Das ist der niedrigste Wert seit April 2021.“ Im Juni dieses Jahres hatte der Wert bei plus 2,6 Prozent gelegen.