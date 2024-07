Teuerung Inflation schwächt sich im Saarland weiter ab

Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich um 1,6 Prozent, wie das Amt weiter miteilte. Am stärksten zogen demnach Speisefette und Speiseöle an (plus 13,3 Prozent). Eier und Molkereiprodukte wurden im Vergleich zum Vorjahresvergleichsmonat um 2,3 Prozent günstiger. Für Speisen und Getränke in Restaurants und Gaststätten mussten Saarländerinnen und Saarländer im Juli 8,2 Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr. Die Preise für Bekleidung und Schuhe stiegen seit Juli 2023 um 3,7 Prozent.