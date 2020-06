Inflation in Rheinland-Pfalz steigt auf 1,0 Prozent

Bad Ems Die Teuerungsrate ist in Rheinland-Pfalz während der Abschwächung der Corona-Pandemie wieder gestiegen. Im Juni lagen die Verbraucherpreise um 1,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Mai 2020 hatte die Inflationsrate lediglich 0,6 Prozent betragen. Das war der niedrigste Stand seit November 2016.

Im Mai und auch noch im Juni dämpften die gesunkenen Preise für Energie die Inflation. So verbilligten sich Kraftstoffe im Juni binnen Jahresfrist um 14,7 Prozent. Strom und Gas (einschließlich Umlage) waren dagegen teurer als vor einem Jahr mit plus 7,2 und plus 3,4 Prozent. Für Lebensmittel mussten Verbraucher im Juni ebenfalls tiefer in die Tasche greifen - die Preise stiegen um 4,6 Prozent. Dabei verteuerte sich Obst sogar um 9,7 Prozent.