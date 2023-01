Preise : Inflation 2022 auf Rekordhöhe: Verlangsamung am Jahresende

Bad Ems Die hohe Inflationsrate in Rheinland-Pfalz hat sich im Dezember zwar abgeschwächt, im Gesamtjahr 2022 aber einen Rekordwert erreicht. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, lag die Teuerungsrate binnen Jahresfrist im Dezember 2022 bei 8,4 Prozent.

Im November 2022 hatte sie noch 9,8 Prozent betragen. Die Statistiker erklärten den Rückgang unter anderem mit der Dezember-Einmalzahlung zur Entlastung von Wärme- und Gaskunden. Mieter kämen hier allerdings erst später zum Zug.

Inflationstreiber binnen Jahresfrist waren in Rheinland-Pfalz auch im Dezember die Energiepreise mit einem Plus von 23,3 Prozent. Den höchsten Anstieg 2022 hatte es hier im September mit 41,8 Prozent gegeben. Kräftige Preissteigerungen zeigten sich im Dezember 2022 auch bei Nahrungsmitteln mit einem Plus von 20,3 Prozent.

Im Gesamtjahr 2022 trieben die hohen Preise für Energie und Lebensmittel die Inflation in Rheinland-Pfalz auf 7,6 Prozent, wie die Statistiker in Bad Ems weiter mitteilten. Zwar lägen ihnen landesweite Daten erst seit 1995 vor. Zu vermuten sei aber, dass sich das Leben wie auch bundesweit 2022 in Rheinland-Pfalz so stark verteuerte wie noch nie seit Gründung der Bundesrepublik. Das Statistische Bundesamt teilte am Dienstag anhand erster Schätzungen eine Rekord-Jahresinflation 2022 von 7,9 Prozent in Deutschland mit.

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, diese können sich für einen Euro weniger leisten. Der finanzielle Spielraum der Menschen schrumpft, Einkommenszuwächse werden von der Inflation aufgezehrt.

(dpa)