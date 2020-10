Infektionszahlen steigen: Kontrolltag der Maskenpflicht

Ein Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Georg Wendt/dpa

Mainz Ordnungsämter und Polizei in Rheinland-Pfalz kontrollieren am Samstag die Einhaltung der Maskenpflicht. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, ist vor dem Hintergrund stark ansteigender Infektionszahlen erneut ein landesweiter Kontrolltag geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Es geht noch einmal um die Sensibilisierung der Bevölkerung, aber wir werden vor dem Hintergrund der Lageentwicklung Verstöße konsequent sanktionieren“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Der Fokus liege auf Mainz, Trier, Kaiserslautern und Prüm, hieß es.

Kontrolliert werden soll demnach insbesondere an öffentlichen Plätzen und in Spielhallen sowie gastronomischen Betrieben. Wer gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verstößt, muss zahlen. Ein Bußgeld von 50 Euro kostet ein Verstoß laut Innenministerium demnach.