Industrieumsätze in Rheinland-Pfalz brechen ein

Bad Ems Die Umsätze der rheinland-pfälzischen Industrie sind wegen der Corona-Krise im März deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lagen die Umsatzerlöse bei 7,9 Milliarden Euro.

Das sind 7,4 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Behörde am Freitag in Bad Ems weiter mitteilte. Damit liegt Rheinland-Pfalz unter dem Bundesschnitt. In Deutschland gingen die Umsätze der Industrie im März um 7,7 Prozent zurück.