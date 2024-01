Wirtschaft Industriebetriebe fordern bessere Standortbedingungen

Mainz · Die Betriebe aus der Industrie in Rheinland-Pfalz fordern eine nachhaltige Verbesserung der Standortbedingungen für ihre Branche. Das reiche von einer sicheren Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen über die Ausweisung ausreichender Ansiedlungsflächen bis hin zu schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren, erklärte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Arne Rössel, am Freitag in Mainz.

12.01.2024 , 15:06 Uhr

Die Industrie fühle sich von der Politik alleine gelassen. Der Hauptgeschäftsführer stützte sich bei seinen Aussagen auf eine Umfrage der vier IHK in Rheinland-Pfalz. 145 Unternehmen mehrheitlich aus der Industrie im Land hatten sich daran beteiligt. Danach sei die Arbeit der Landesregierung mit der Note 4,3 und die der Bundesregierung mit 4,9 bewertet worden. © dpa-infocom, dpa:240112-99-586070/2

(dpa)