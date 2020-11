Industrie produziert deutlich weniger

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Ems Die Industrieproduktion in Rheinland-Pfalz liegt in diesem Jahr bis zum September bislang deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. In den ersten neun Monaten sei der preis-, kalender- und saisonbereinigte Produktionsindex um 12,7 Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit.

Der Index misst die monatliche Leistung des produzierenden Gewerbes und gilt als wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Grund für den Rückgang ist vor allem die Corona-Pandemie und ihre Folgen.