Konjunktur Industrie muss weitere Umsatzrückgänge verschmerzen

Die Umsätze der rheinland-pfälzischen Industrie sind in den ersten beiden Monaten dieses Jahres zurückgegangen. Im Januar und Februar erwirtschaftete die Branche im Land einen Gesamtumsatz von 16,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Das waren rund 4,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und ein deutlich größerer Rückgang als deutschlandweit mit minus 2,5 Prozent. Der Auslandsumsatz schrumpfte mit 5,4 Prozent dabei etwas stärker als die Inlandserlöse mit 3,5 Prozent.