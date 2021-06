Corona-Lage hinter der Grenze : Weniger Infektionen, aber mehr Mutationen in Luxemburg

In Luxemburg vebreitet sich die Delta-Coronamutation weiter. Foto: BeckerBredel

Die Corona-Situation im Großherzogtum verbessert sich weiter. Doch eine Entwicklung bereitet dennoch Sorge.

Auf den luxemburgischen Intensivstationen hat sich die Lage in der vergangenen Woche deutlich entspannt. Laut Gesundheitsministerium werden nur noch vier Menschen aufgrund einer Corona-Erkrankung dort behandelt. Vor sieben Tagen waren es noch 13. Auch die Inzidenz ist weiter rückläufig. Sie liegt zurzeit bei 51 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Zwischen dem 31. Mai und dem 7. Juni ist die Zahl der Neuansteckungen im Vergleich zu der Vorwoche um acht Prozent gesunken. Eine gute Nachricht ebenfalls bei der Positivität: Lediglich 0,69 Prozent aller durchgeführten Tests waren positiv – und das obwohl mehr PCR-Tests durchgeführt wurden. Die meisten Ansteckungen fanden innerhalb der Familie statt.

Grünes Licht gibt es auch beim Abwasser-Monitoring. Diese Untersuchung von Proben aus den Kläranlagen hatte das Großherzogtum bereits sehr früh in der Pandemie-Bekämpfung eingesetzt. Sie ermöglicht, die Viruskonzentration im Abwasser aufzuspüren und somit eine schnelle Einschätzung über das Ausmaß der Kontamination in der Bevölkerung. In den vergangenen Wochen sind auch hier die Werte kontinuierlich gesunken.

Indische Variante Delta breitet sich in Luxemburg aus

Grund zur Sorge ist allerdings der Verlauf der indischen Virusmutation Delta. Während sie Mitte Mai in nur 7,5 Prozent der sequenzierten Proben nachweisbar war, ist dieser Anteil nun auf 16,3 Prozent gestiegen. Die britische Mutation hingegen scheint auf dem Rückzug: In der vergangenen Woche stellte sie 66 Prozent der Sequenzierungen dar – gegen 76,1 Prozent in der Vorwoche. Die brasilianische und südafrikanische Corona-Variante ist stabil bei jeweils rund zwei Prozent. Insgesamt wurden letzte Woche 354 Stichproben auf Virusvarianten sequenziert.

