Saarbrücken In Wohnung mit Messer überfallen: Lebensgefährlich verletzt

Mit einem Messer hat ein Unbekannter in Saarbrücken einen Mann mutmaßlich in seiner Wohnung überfallen und lebensgefährlich am Hals verletzt. Der 44-Jährige sei am Sonntag in einem Krankenhaus notversorgt worden und schwebe inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein 49-Jähriger, der mit ihm in der Wohnung war, erlitt Verletzungen.