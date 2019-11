Gewürze : Orientalische Würze aus der Pfalz

Venningen In Venningen bei Edenkoben baut Georg-Heinrich Wiedemann das Luxusgewürz Safran an.

Neun Jahre ist es her, dass Georg-Heinrich Wiedemann die ersten Safranzwiebeln auf dem 6 000 Quadratmeter großen Gelände in der Nähe der Deutschen Weinstraße in die Erde setzte. Die Wiese ist etwas Besonderes: Der überwiegende Teil der Safran-Weltproduktion stammt aus dem Iran und Afghanistan. In Deutschland gibt es nur wenige Erzeuger, außer in der Pfalz gedeiht Safran beispielsweise auch in Sachsen. In Europa wird das Luxusgewürz vorwiegend in Mittelmeerländern produziert. Auch aus Deutschland bekomme er mittlerweile Safran angeboten, sagt Gewürzhändler Christoph Hantke aus Hamburg. Auf dem Markt tummelten sich wegen der hohen Gewinnspanne aber auch Betrüger, warnt Hantke. Färberdistelfäden täuschen Safranfäden vor, Kurkuma wird als Safranpulver ausgegeben. Kein neues Phänomen: Im Mittelalter habe es auf das Verschneiden von Safran gar die Todesstrafe gegeben.